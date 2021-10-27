Агент игрока «Ромы»: «Моуринью создаёт нездоровую атмосферу»

Еще летом этого года Жозе Моуринью указал на дверь целому ряду игроков «Ромы», на которых он не рассчитывает в текущем сезоне. Однако, не все они нашли себе новые клубы, что разозлило португальского специалиста.

Как итог, «особенный» отстранил их от занятий с командой. Одним из таких футболистов оказался Амаду Диавара. Агент малийца Даниэле Пираино считает, что поведение наставника не вписывается ни в какие рамки.

«Я не понимаю, что он хочет этим доказать. Разве Диавара виновен в том, что не удалось оформить трансфер? Таким образом создается нездоровая атмосфера в коллективе, ведь другие игроки все видят», - цитирует специалиста итальянское издание Tuttomercatoweb.