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Чемпионат Италии. Серия А

Матч за Суперкубок Италии переносят в Милан

26 Октября 2021 • 18:59 Комментировать

Матч за Суперкубок Италии уже привычно переносится. Из-за загруженного календаря предсезонный матч чемпиона и победителя кубкового турнира задвинули на экватор сезона. Поединок между «Интером» и «Ювентусом» должна была принимать Саудовская Аравия, но руководством итальянского футбола не смогло договориться о дате проведения игры.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, игру переносят на «Сан-Сиро» на 5 января 2022 года. В прошлом году также был перенос встречи. Из-за пандемии коронавируса и запрета на путешествия матч провели в Реджо-Эмилии.

Также пострадает календарь Серии А, запланированные на 6 января матчи «Ювентуса» с «Наполи» и «Интера» с «Болоньей» подвинут на другие дни.

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