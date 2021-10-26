Конкурент Кокорина заболел коронавирусом

«Фиорентина» потеряла форвард Николаса Гонсалеса на матч с «Лацио». У футболиста диагностировали коронавирус, об этом сообщила пресс-служба флорентийцев. Гонсалес играл против «Кальяри» (3:0) в воскресенье и должен был выйти с первых минут в среду.

Отмечается, что болезнь протекает бессимптомно, а сам игрок изолирован от одноклубников. Футболисты «Фиорентины» будут готовиться к матчу с римлянами в «пузыре».

Ранее «фиалки» остались без травмированных Бартломея Драговски и Эрика Пульгара. Также добавим, что выросли шансы у Александра Кокорина, который вернулся в заявку после «мышечной усталости».