Кокорин готов сыграть против «Лацио»

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин снова готов играть в футбол. Россиянин попал в заявку своей команды на игре против «Лацио», которая состоится в среду. В последних матчах Кокорин отсутствовал в заявке по причине мышечной усталости.

30-летний футболист в текущем сезоне трижды пытался проявить себя, но так и не отметился голами или результативными передачами. В прошлом сезоне у Кокорина также ничего не получалось во Флоренции. «Фиалки» находятся на пятом месте с «Аталантой» и «Ювентусом», набрав 15 очков в 9 матчах.

Игра пройдет в среду и начнется в 21:45. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.