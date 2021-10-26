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Чемпионат Италии. Серия А

Кокорин готов сыграть против «Лацио»

26 Октября 2021 • 18:41 Комментировать
Лацио
...
Фиорентина
1.95 3.60 3.85
27.10 21:45

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин снова готов играть в футбол. Россиянин попал в заявку своей команды на игре против «Лацио», которая состоится в среду. В последних матчах Кокорин отсутствовал в заявке по причине мышечной усталости.

30-летний футболист в текущем сезоне трижды пытался проявить себя, но так и не отметился голами или результативными передачами. В прошлом сезоне у Кокорина также ничего не получалось во Флоренции. «Фиалки» находятся на пятом месте с «Аталантой» и «Ювентусом», набрав 15 очков в 9 матчах.

Игра пройдет в среду и начнется в 21:45. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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