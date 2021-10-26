Кассано: «Тотти забудут через 20 лет, вечные только Месси, Марадона и Кройф»

Бывший форвард «Ромы» Антонио Кассано раскритиковал болельщиков «волков», которые в воскресном матче с «Наполи» (0:0) освистывали наставника гостей Лучано Спаллетти и скандировали имя Франческо Тотти.

- Этот свист - позор. Он делал невероятное в Риме и любил клуб. За что они так с ним? За то, что он заставил Тотти завершить карьеру? Меня это бесит. Говорите, что Тотти ушел, потому что не играл при Спаллетти? Я играл в Риме и знаю о чем говорю.

Спаллетти достоин только похвалы, а не свиста. Тотти забудут через 20 лет, вечные только Месси, Марадона и Кройф. Де России был «капитан футуро», но его забыли. Тотти любит «Рому», а де России - в 100 раз сильнее, - заявил Кассано на шоу Bobo TV.