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Чемпионат Италии. Серия А

Кассано: «Тотти забудут через 20 лет, вечные только Месси, Марадона и Кройф»

26 Октября 2021 • 16:06 Комментировать (3)
Кальяри
...
Рома
4.90 4.15 1.65
27.10 21:45

Бывший форвард «Ромы» Антонио Кассано раскритиковал болельщиков «волков», которые в воскресном матче с «Наполи» (0:0) освистывали наставника гостей Лучано Спаллетти и скандировали имя Франческо Тотти.

- Этот свист - позор. Он делал невероятное в Риме и любил клуб. За что они так с ним? За то, что он заставил Тотти завершить карьеру? Меня это бесит. Говорите, что Тотти ушел, потому что не играл при Спаллетти? Я играл в Риме и знаю о чем говорю.

Спаллетти достоин только похвалы, а не свиста. Тотти забудут через 20 лет, вечные только Месси, Марадона и Кройф. Де России был «капитан футуро», но его забыли. Тотти любит «Рому», а де России - в 100 раз сильнее, - заявил Кассано на шоу Bobo TV.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Франческо Тотти Антонио Кассано
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Комментарии (3)
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Карыч
26 Октября 2021 в 16:44
К сожалению, этот дурак и к Интеру имеет отношение! Я СОБОЛЕЗНУЮ....
Overkill666
26 Октября 2021 в 16:23
такую чушь несет. Для Рима Тотти всегда будет вечным. равно как и Месси с Марадоной и, тем более, Кройф, будут никем для Рима.
Карыч
26 Октября 2021 в 16:46
Бро! Сандро Маццола - супер!
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