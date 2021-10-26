Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 322 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, когда Дибала подпишет новый контракт с «Ювентусом»

26 Октября 2021 • 11:09 Комментировать

Сага с продлением трудового соглашения между аргентинским вингером Пауло Дибалой и туринским «Ювентусом» подходит к завершению. Как информирует Tuttomercatoweb, стороны согласовали детали сделки и оформят ее официально в начале следующего месяца. Сотрудничество будет пролонгировано до середины 2026 года.

Напомним, что действующее соглашение 27-летнего аргентинца со «старой синьорой» истекает по окончании сезона-2021/2022. Он выступает в футболке «бьянконери» с 2015 года.

Дибала отметился тремя забитыми мячами (один – с пенальти) и двумя результативными передачами в шести поединках текущего розыгрыша Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
26.10  19:30 Венеция ... Салернитана 2.23 3.45 3.3
26.10  19:30 Специя ... Дженоа 2.33 3.5 3.05
26.10  21:45 Милан ... Торино 1.55 4.4 6
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Октября
12:34 · Италия. Серия А
Жиру надеется выиграть Серию А
11:35 · Италия. Серия А
Пиоли озвучил условие победы в чемпионате
11:27 · Италия. Серия А
«Торино» хочет сохранить Белотти
11:09 · Италия. Серия А
Стало известно, когда Дибала подпишет новый контракт с «Ювентусом»
10:49 · Италия. Серия А
Нигматуллин: «Карьера Кокорина сходит на нет» 1
10:21 · Италия. Серия А
Нигматуллин: «Алексею Миранчуку нужно менять клуб» 1
10:00 · Италия. Серия А
Миранчук снова стал худшим игроком «Аталанты» 4
09:43 · Италия. Серия А
Футболистов «Лацио» заперли на клубной базе
09:29 · Италия. Серия А
Тео Эрнандес получит улучшенный контракт
09:08 · Италия. Серия А
Кьяер согласовал новый контракт с «Миланом»
25 Октября
23:58 · Италия. Серия А
«Ювентус» требует скидку на Морату 1 слухи
23:01 · Италия. Серия А
Бернардески и Кин избежали травм 1
21:18 · Италия. Серия А
Агент Дибалы прилетит в Италию для продления соглашения с «Ювентусом» 1
20:59 · Италия. Серия А
Моуринью требует подписания игрока «Реала» слухи
19:45 · Италия. Серия А
Спинаццола близок к возвращению на футбольное поле
Все новости
Рекомендуем