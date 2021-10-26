Стало известно, когда Дибала подпишет новый контракт с «Ювентусом»

Сага с продлением трудового соглашения между аргентинским вингером Пауло Дибалой и туринским «Ювентусом» подходит к завершению. Как информирует Tuttomercatoweb, стороны согласовали детали сделки и оформят ее официально в начале следующего месяца. Сотрудничество будет пролонгировано до середины 2026 года.

Напомним, что действующее соглашение 27-летнего аргентинца со «старой синьорой» истекает по окончании сезона-2021/2022. Он выступает в футболке «бьянконери» с 2015 года.

Дибала отметился тремя забитыми мячами (один – с пенальти) и двумя результативными передачами в шести поединках текущего розыгрыша Серии А.