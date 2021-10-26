Нигматуллин: «Карьера Кокорина сходит на нет»

Бывший голкипер национальной сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о карьере экс-форварда «Спартака» и «Зенита» Александра Кокорина, ныне выступающего в итальянской Серии А за «Фиорентину».

«Если он травмирован, то ни одна команда не рискнет его приобретать. Мне кажется, карьера Кокорина сходит на нет», - поведал эксперт в интервью с журналистом «РБ Спорт».

30-летний россиянин пополнил ряды флорентийского коллектива в январе текущего года, заключив долгосрочный трудовой договор до лета 2024 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Александр сыграл три поединка, проведя на поле в общей сложности десять минут.