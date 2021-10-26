Нигматуллин: «Алексею Миранчуку нужно менять клуб»

Известный в прошлом российский голкипер Руслан Нигматуллин, поигравший за московский «Локомотив» и национальную сборную России, поделился мнением о положении полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Терпеть «Аталанту» достаточно. Клуб обозначил отношение к игроку. Миранчуку нужно менять клуб и находить тренера, который ему будет доверять», - приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.ру» сообщило, что российский хавбек может продолжить карьеру в «Сассуоло».

Алексей пополнил ряды бергамасков в сентябре прошлого года, перебравшись из московского «Локомотива». Он подписал с итальянским клубом четырехлетнее соглашение.