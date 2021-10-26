Кьяер согласовал новый контракт с «Миланом»

Датский защитник Симон Кьяер ведет переговоры с «Миланом» относительно пролонгации трудового соглашения. Об этом рапортует Football-Italia.

Источник отмечает, что переговоры находятся на финальной стадии. В ближайшее время стороны поставят подписи под новым контрактом, который будет рассчитан до середины 2023 года. В договор могут включить пункт, согласно которому контракт можно будет пролонгировать еще на один сезон.

Действующий договор 32-летнего футболиста с «россонери» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем розыгрыше Серии А он принял участие в пяти встречах и получил одну желтую карточку.