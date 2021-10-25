Спинаццола близок к возвращению на футбольное поле

Левый защитник «Ромы» и сборной Италии Леонардо Спинаццола, который стал одним из главных открытий последнего чемпионата Европы, близок к тому, чтобы вернуться к занятиям в основной группе римской команды.

Напомним, что игрок получил серьезную травму ахилла в четвертьфинальной встрече против Бельгии. Спинаццоле прогнозировали от семи до девяти месяцев лечения, но процесс реабилитации оказался более быстрым.

Так, официальный «Твиттер» «Ромы» уже опубликовал видео, где футболист вовсю готовиться к своему возвращению на поле, приступив к беговой работе. Сообщается, что увидеть Спинаццолу в действии можно будет уже в конце декября.