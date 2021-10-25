Защитник «Ромы» Крис Смоллинг пропустит ещё месяц. Как сообщает Football Italia со ссылкой на журналиста Sky Sport Italia Джанлуку ди Марцио, Смоллинг будет продолжать работать по индивидуальной программе в ближайшие недели. Его возвращение на футбольное поле ожидается только в матче против «Дженоа», который пройдёт 21 ноября. Это будет первая игра римлян после ноябрьской паузы на матчи национальных сборных.

Напомним, что из-за проблем с бедром Крис Смоллинг пропустил три последних матча «Ромы» во всех турнирах. Всего в сезоне 2021/2022 защитник провёл шесть матчей и забил один гол.