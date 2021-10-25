Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 626 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

​Смоллинг пропустит ещё месяц

25 Октября 2021 • 16:44 Комментировать

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг пропустит ещё месяц. Как сообщает Football Italia со ссылкой на журналиста Sky Sport Italia Джанлуку ди Марцио, Смоллинг будет продолжать работать по индивидуальной программе в ближайшие недели. Его возвращение на футбольное поле ожидается только в матче против «Дженоа», который пройдёт 21 ноября. Это будет первая игра римлян после ноябрьской паузы на матчи национальных сборных.

Напомним, что из-за проблем с бедром Крис Смоллинг пропустил три последних матча «Ромы» во всех турнирах. Всего в сезоне 2021/2022 защитник провёл шесть матчей и забил один гол.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Крис Смоллинг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Октября
16:44 · Англия. Премьер-лига
Перишич интересен двум клубам АПЛ
16:44 · Италия. Серия А
​Смоллинг пропустит ещё месяц
16:36 · Италия. Серия А
Бергоми: «С Лукаку «Интер» обыграл бы «Ювентус» со счётом 3:0» 2
14:46 · Россия. Премьер-лига
Форвард, которым интересуется «Зенит», не будет продлевать контракт с нынешним клубом
10:25 · Италия. Серия А
Дибала: «Ювентус» должен быть доволен ничейным результатом» 4
10:15 · Италия. Серия А
Аллегри: «Ювентус» мог добиться большего в игре с «Интером» 4
00:37 · Италия. Серия А
Аллегри объяснил, почему оставил на скамейке Кьезу и Дибалу 1
00:30 · Италия. Серия А
Как «Интер» упустил победу в матче с «Ювентусом» - видео 1 видео
00:25 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Ювентус» мог забить только с пенальти» 11
00:17 · Италия. Серия А
Арбитры четырежды удаляли тренеров в 9-м туре Серии А 1
24 Октября
22:50 · Италия. Серия А
Спаллетти поддержал Моуринью и раскритиковал судью за свою красную карточку 1
22:34 · Италия. Серия А
Моуринью прокомментировал своё удаление в матче против «Наполи» 1
21:49 · Италия. Серия А
Как «Рома» остановила «Наполи» - видео 1 видео
21:15 · Италия. Серия А
​«Интер» Милан - «Ювентус» - 1:1 (закончен) 2
21:00 · Италия. Серия А
«Рома» - первая команда, отобравшая очки у «Наполи» в Серии А
Все новости
Рекомендуем