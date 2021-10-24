​Лусио: «Моуринью – лучший тренер, который у меня был»

Известный в прошлом бразильский футболист Лусио высказался по поводу того, что Жозе Моуринью теперь тренирует «Рому». В своё время под руководством Особенного Лусио выступал за «Интер». Бразилец входит в команду, которая в сезоне 2009/2010 оформила требл.

«Нахождение Моуринью в тренерском кресле «Ромы» может показаться странным для тех, кто пережил с ним много сильных эмоций, но это часть работы.

Моуринью – лучший тренер, который у меня был. Он жёсткий, но в тоже время последовательный и корректный. Он никогда не хочет проигрывать. «Рома» выбрала правильного человека, чтобы вернуться на вершину», - сказал Лусио La Gazzetta dello Sport.