Бывший спортдир «Зенита»: Ждали от Кокорина большего

Оресте Чинквини, бывший спортивный директор «Зенита» и ассистент Фабио Капелло в сборной России, прокомментировал выступления Александра Кокорина за «Фиорентину».

«Знал, что тренер высокого мнения об игроке. Но все ждали от Кокорина большего. Для меня, Капелло и Манчини он был важным исполнителем. Его игру отмечали в Европе, многие считали, что он способен добиться успеха здесь. Мне очень жаль «Фиорентину» и самого игрока», - передаёт слова Чинквини Firenze Viola.

Купленный за 4,5 миллиона евро россиянин в текущем сезоне провёл всего три матча за «лиловых», не отличившись ни одним результативным действием.