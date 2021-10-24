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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший спортдир «Зенита»: Ждали от Кокорина большего

24 Октября 2021 • 10:57 Комментировать
Фиорентина
...
Кальяри
1.67 3.95 5.00
Через 3 ч. 35 мин.

Оресте Чинквини, бывший спортивный директор «Зенита» и ассистент Фабио Капелло в сборной России, прокомментировал выступления Александра Кокорина за «Фиорентину».

«Знал, что тренер высокого мнения об игроке. Но все ждали от Кокорина большего. Для меня, Капелло и Манчини он был важным исполнителем. Его игру отмечали в Европе, многие считали, что он способен добиться успеха здесь. Мне очень жаль «Фиорентину» и самого игрока», - передаёт слова Чинквини Firenze Viola.

Купленный за 4,5 миллиона евро россиянин в текущем сезоне провёл всего три матча за «лиловых», не отличившись ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Оресте Чинквини
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