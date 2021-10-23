​В «Аталанте» прокомментировали слухи о возможной продаже Миранчука

Алексей Миранчук получает мало игровой практики в этом сезоне. Джан Пьеро Гасперини иногда предоставляет россиянину шансы, но Миранчук ими не пользуется. Пошли слухи, что «Аталанта» может продать Алексея, чтобы иметь возможность подписать Жереми Бога, ныне защищающего цвета «Сассуоло».

«Нет, это фейк», - так прокомментировал появившуюся информацию Лука Перкасси, который занимает должность генерального директора клуба из Бергамо. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Алексей Миранчук играет за «Аталанту» с сентября 2020 года. За тринадцать месяцев россиянин забил 7 голов и отдал 3 голевых паса в 37 матчах.