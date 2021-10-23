Алексей Миранчук в 2022 году может покинуть «Аталанту». Как сообщает Corriere Bergamo, российский полузащитник может стать «жертвой» интереса бергамасков к Жереми Бога. «Аталанта» уже ведёт переговоры по поводу возможности приобретения ивуарийского игрока группы атаки у «Сассуоло». На фоне финансовых разногласий существует проблема другого порядка – «Аталанте» для регистрации Бога нужно будет продать одного из иностранных футболистов. Таким игроком может стать Миранчук, утверждает источник.

Алексей Миранчук в этом сезоне получает мало игрового времени. На неделе фанаты «Аталанты» признали россиянина худшим игроком команды по итогам проигранного гостевого матча Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

Всего за «Аталанту» Алексей Миранчук провёл 37 игр. На счету россиянина 7 голов и 3 голевых паса.