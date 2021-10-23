Даниэле Праде, занимающий должность спортивного директора «Фиорентины», в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым прокомментировал слухи об Александре Кокорине. Российский форвард, как известно, мало играет в Италии, а когда выходит на поле, то, мягко говоря, не впечатляет. Появилась информация, что Кокориным интересуются клубы из Турции.

«Нет, это неправда. Кокорин - наш футболист, на данный момент он им остаётся, и ситуация сейчас никак не меняется», - прокомментировал ситуацию Праде.

Напомним, что Александр Кокорин перебрался в «Фиорентину» из «Спартака» в начале 2021 года. В 7 играх за итальянский клуб россиянин результативными действиями не отмечался.