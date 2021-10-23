Процесс восстановления Кокорина затянулся – травма может не позволить ему сыграть аж до ноября

Оказывается, повреждение нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина оказалось куда серьезнее, чем сообщалось ранее. Игрок уже пропустил один матч своей команды в Серии А, а также не поможет «фиалкам» в ближайшей встрече с «Кальяри».

Более того, россиянин рискует задержаться в лазарете аж до начала ноября. Как стало известно «Рб Спорт», в клубе пока не знают, успеет ли Кокорин восстановиться до противостояния с «Лацио», которое запланировано на 27 октября.

Стоит добавить, что «Фиорентине» уже давно задумывается над продажей форварда, а действующий контракт Кокорина рассчитан до июля 2024 года.