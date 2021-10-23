«Кокогол» может исполнить роль в фильме «Некогда играть»: журналист высмеял трансфер Кокорина в «Фиорентину»

Журналист издания La Nazione Бенедетто Феррара поделился мнением о трансфере российского нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».

«У «Кокогола» флорентийские каникулы. Ему предоставили отличный туристический пакет. Он посещает экскурсии по городу, имеет возможность подкрепиться в столовой спортивного центра «Фиорентины». Ходят слухи, что он станет следующим Джеймсом Бондом. Кокорин может исполнить роль в фильме «Некогда играть», - цитирует журналиста Fiorentina News.

Александр перебрался во флорентийский клуб из московского «Спартака» за 4,5 миллиона евро. Его контракт с «фиалками» рассчитан до середины 2024 года.

В текущем розыгрыше Серии А россиянин провел три игры, не отметившись голевыми действиями.