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Чемпионат Италии. Серия А

Эффект Роналду: в Италии считают, что Криштиану разрушил философию «Ювентуса»

23 Октября 2021 • 09:13 Комментировать (7)

Журналисты Tuttosport опубликовали материал, посвященный периоду карьеры португальского нападающего Криштиану Роналду в туринском «Ювентусе». В статье говорится, что звездный форвард внес дисбаланс в построения «старой синьоры».

«Из-за Роналду в туринском клубе разрушилась привычная философия. «Ювентус» лишился равенства, смирения и единства. Эффект Криштиану разрушил дисциплину в раздевалке, ведь когда отношение не одинаково ко всем, начинаются трещины», - говорится в публикации итальянского издания.

Роналду защищал цвета «старой синьоры» с 2018 по 2021 год. Минувшим летом 36-летний бомбардир вернулся в «Манчестер Юнайтед», с которым заключил двухлетнее соглашение.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
Роман Мамедов
23 Октября 2021 в 11:51
друзья армейцев надо поддержать - поддержим ??
Антиукр
23 Октября 2021 в 10:39
А что часовню тоже он развалил? <...> Меня трудно заподозрить в симпатии к Роналду ,но в статье написали полнейшую чушь. Неужели руководители клуба такие ведомые ,что все пошли на поводу Роналду ? Завязли вы конечно в своём болоте...
Kos34rus
23 Октября 2021 в 09:58
Да сколько можно нести этот калл дегенераты макаронные !!!!!!
Ювентус, многие его болельщики, игроки и тренера которые льют в последнее время этот калл, вы тем самым показываете свою низость и тупость, позорите себя и клуб. Просто идите к черту, ювентус катись на дно.
ARTUR
23 Октября 2021 в 09:41
Спасибо конечно Юве за то что они его взяли и освободили Реал от этого клейма ,новости не начинались например Реал выиграл ,а Роналду помог Реалу . У хорька хватило мозгов его сплавить , статус клуба стал офисом этого португальского павлина , и я сразу говорил что в юве он столько голов НИКОГДА за сезон не забьет ,не потому что возраст ,не захотят пахать на него другие . Противостояние выдуманное Барсой и Реалом вынесло двух игроков на особый статус ,теперь где команды в глубоком кризисе . Меняли под желания этих игроков и тренеров ,и игроков ,уже тошнило от этих заявлений что ОНИ ОДОБРЯЮТ ,от этого пострадало много людей и в частности футбол . Но все равно есть дауны которым в глаза кто то чего то налил Юве ухватился за этого так будто это Иссус который возведет их на Олимп ,то же самое сейчас сделал ПСЖ ,и тоже мне кажется будет в попе ,интересно почему на этом сайте нет развернутого интервью ни Кьелини, ни Боннучи которые очень доходчиво и без политеса рассказали о том почему Роналду ушел . Причем ушел не очень хорошо по сути ,он сбежал . И оба игрока говорят в унисон что команда НЕ ХОТЕЛА работать на имидж Роналду . Те кто смотрел игры теперешнего МЮ могли так же заметить что некоторые игроки ,Гринвуд например откровенно его игнорирует ,причем в ущерб команде ,в некоторых моментах Криш находился в более выгодной позиции , и наоборот ,отсюда ужасная игра ,и одни отскоки.Криша испортил и поднял Реал..это для меня факт. Попади он в другую команду и фиг бы у него были эти рекорды и характер может был бы другой.
Xdenix
23 Октября 2021 в 10:01
Какой же бред вы пишете. Это Роналду своими рекордами угробил клуб тогда, когда мадридцы с ним в составе 4 ЛЧ взяли, да? Именно тогда, когда прервалась 10-летняя безвыигрышная серия? Боже, за залитыми хейтом и кровью глазами начинаете уже полную ахинею нести
Exido
23 Октября 2021 в 11:05
Гринвуд его игнорирует, потому что Гринвуд тупорылый... Он всех игнорирует, это Кержаков, только в черном обличии. Бил,бью,буду бить...
ARTUR
23 Октября 2021 в 11:11
Согласен ,интеллекта у нападающих Манчестер Юнайтед практически нет ни у кого ,все на рефлексах ,бей беги..впрочем как и везде ,мало кто из напов поднимает голову хотя бы перед ударом ,не говоря уже когда ведёт мяч
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