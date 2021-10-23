Эффект Роналду: в Италии считают, что Криштиану разрушил философию «Ювентуса»

Журналисты Tuttosport опубликовали материал, посвященный периоду карьеры португальского нападающего Криштиану Роналду в туринском «Ювентусе». В статье говорится, что звездный форвард внес дисбаланс в построения «старой синьоры».

«Из-за Роналду в туринском клубе разрушилась привычная философия. «Ювентус» лишился равенства, смирения и единства. Эффект Криштиану разрушил дисциплину в раздевалке, ведь когда отношение не одинаково ко всем, начинаются трещины», - говорится в публикации итальянского издания.

Роналду защищал цвета «старой синьоры» с 2018 по 2021 год. Минувшим летом 36-летний бомбардир вернулся в «Манчестер Юнайтед», с которым заключил двухлетнее соглашение.