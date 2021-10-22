Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала стал жертвой ограбления. В дом аргентинского футболиста проникли неизвестные. Случилось это в ночь со вторника на среду, когда дома никого не было.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, охранник дома во время обхода территории поднял тревогу, когда увидел подозрительные движения внутри здания. Тем не менее, грабителям удалось унести с собой ценности. Предполагается, что у Дибалы, среди прочего, украли коллекцию часов.

Стоит сказать, что в Италии дома футболистов грабят нередко. Зачастую грабители проникают в дома в те вечера, когда игроки проводят матчи.