«Барселона» обсуждает с Райолой трансфер де Лихта

Центральный защитник сборной Голландии и туринского «Ювентуса» Маттайс де Лихт является трансферной целью каталонской «Барселоны». Боссы «сине-гранатовых» ведут переговоры с агентом футболиста Мино Райолой о возможном переходе. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Клаузула игрока составляет 150 миллионов евро, однако Райола заявил, что возможен компромисс. Агент может приложить усилия для уменьшения суммы отступных.

Де Лихт защищает цвета «старой синьоры» с июля 2019 года. Его контракт с туринцами рассчитан до середины 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают голландца в 70 миллионов.