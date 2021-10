Проблемы «Ромы» во вчерашнем матче против норвежского «Будё-Глимт» не закончились одним лишь разгромным поражением от аутсайдера группы Лиги конференций. После финального свистка футболисты направились к фанатам, с которыми у них случился конфликт.

В ходе перепалки болельщики поставили игрокам ультиматум. Они считают выступления некоторых личностей в последних поединках безвольными, поэтому дали им последний шанс – если «Рома» в чемпионате Италии не обыграет «Наполи», то представителей команды будут ждать последствия.

Примечательно, что у фанатов нет претензий к главному тренеру Жозе Моуринью. Они выражают поддержку португальскому специалисту и не считают его виновным в поражениях римского коллектива.

AS Roma's traveling fans confronted the players after the 6-1 defeat vs Bodo tonight. Immense game for the hosts. #ASRoma pic.twitter.com/dFqRB5nJVX