Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 263 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

Между футболистами и фанатами «Ромы» случился конфликт видео

22 Октября 2021 • 11:51 Комментировать

Проблемы «Ромы» во вчерашнем матче против норвежского «Будё-Глимт» не закончились одним лишь разгромным поражением от аутсайдера группы Лиги конференций. После финального свистка футболисты направились к фанатам, с которыми у них случился конфликт.

В ходе перепалки болельщики поставили игрокам ультиматум. Они считают выступления некоторых личностей в последних поединках безвольными, поэтому дали им последний шанс – если «Рома» в чемпионате Италии не обыграет «Наполи», то представителей команды будут ждать последствия.

Примечательно, что у фанатов нет претензий к главному тренеру Жозе Моуринью. Они выражают поддержку португальскому специалисту и не считают его виновным в поражениях римского коллектива.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
22.10  19:30 Торино ... Дженоа 1.85 3.85 4.2
22.10  21:45 Сампдория ... Специя 1.7 4.2 4.7
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
13:17 · Италия. Серия А
«Барселона» обсуждает с Райолой трансфер де Лихта
11:51 · Италия. Серия А
Между футболистами и фанатами «Ромы» случился конфликт видео
10:43 · Италия. Серия А
Инсинье отреагировал на слухи об уходе из «Наполи»
09:45 · Англия. Премьер-лига
Бареллы не будет в «Ливерпуле» 1 слухи
09:16 · Италия. Серия А
Инсинье выдвинул «Интеру» требования по зарплате 3
21 Октября
20:35 · Италия. Серия А
Директор «Ромы» отрицает конфликт с Моуринью
19:49 · Италия. Серия А
Дибала полностью восстановился от травмы
17:22 · Италия. Серия А
Кокорин не успеет восстановиться к матчу с «Кальяри»
16:44 · Англия. Премьер-лига
Два гранда АПЛ продвинулись в переговорах по Влаховичу 1 слухи
16:29 · Италия. Серия А
​Кьеллини: «Лучше бы Роналду ушёл раньше» 2
15:23 · Италия. Серия А
​Агент Инсинье провёл встречу с директором «Интера»
20 Октября
19:40 · Италия. Серия А
Слова Бонуччи рассмешили Видаля
15:40 · Италия. Серия А
​«Лацио» уволил дрессировщика орла из-за скандального видео
19 Октября
22:33 · Италия. Серия А
Пирло может возобновить тренерскую карьеру в Серии А
22:20 · Италия. Серия А
Гендиректор «Интера» рассказал, кто из лидеров останется в команде
Все новости
Рекомендуем