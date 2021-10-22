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Чемпионат Италии. Серия А

Инсинье отреагировал на слухи об уходе из «Наполи»

22 Октября 2021 • 10:43 Комментировать

Атакующий полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье высказался относительно своего будущего в «Наполи». Действующее соглашение вингера с неаполитанским клубом истекает летом следующего года.

«Я спокоен и сконцентрирован на матчах команды. Моим контрактом занимается агент, я не вникаю в эти вопросы. Это очень важный сезон для клуба, поэтому не хочу, чтобы меня отвлекали слухи о трансфере. Я – капитан «Наполи», поэтому обязан заряжать партнеров энергией», - передает слова футболиста Football-Italia.

Ходят слухи, что Инсинье может продолжить карьеру в миланском «Интере». Игрок якобы затребовал у «нерадзурри» зарплату в размере шести миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Лоренцо Инсинье
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