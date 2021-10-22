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Чемпионат Италии. Серия А

Инсинье выдвинул «Интеру» требования по зарплате

22 Октября 2021 • 09:16 Комментировать (1)

Миланский «Интер» вступил в переговоры с атакующим полузащитником сборной Италии и «Наполи» Лоренцо Инсинье. Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, сторона футболиста уже выдвинула свои требования руководству «нерадзурри».

По данным источника, Лоренцо хочет зарабатывать в миланском гранде шесть миллионов евро в год. Кроме того, игрок рассчитывает получить подписной бонус в размере семи миллионов евро.

В свою очередь «Интер» считает запросы Инсинье слишком большими и пробует добиться компромисса.

Действующее трудовое соглашение 30-летнего вингера с неаполитанцами рассчитано до окончания нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лоренцо Инсинье
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Жигуль
22 Октября 2021 в 09:33
Нафиг он нужен за такие деньги? Игроку 30, когда сможет перейти ему уже будет 31, и сколько он сможет еще играть? И деньги отбить не успеет.
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