Инсинье выдвинул «Интеру» требования по зарплате

Миланский «Интер» вступил в переговоры с атакующим полузащитником сборной Италии и «Наполи» Лоренцо Инсинье. Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, сторона футболиста уже выдвинула свои требования руководству «нерадзурри».

По данным источника, Лоренцо хочет зарабатывать в миланском гранде шесть миллионов евро в год. Кроме того, игрок рассчитывает получить подписной бонус в размере семи миллионов евро.

В свою очередь «Интер» считает запросы Инсинье слишком большими и пробует добиться компромисса.

Действующее трудовое соглашение 30-летнего вингера с неаполитанцами рассчитано до окончания нынешнего сезона.