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Чемпионат Италии. Серия А

Кокорин не успеет восстановиться к матчу с «Кальяри»

21 Октября 2021 • 17:22 Комментировать
Фиорентина
...
Кальяри
1.70 3.95 4.70
24.10 16:00

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин до сих пор испытывает проблемы со здоровьем. Ранее россиянин пропустил последний выездной матч команды в итальянском чемпионате из-за мышечного переутомления.

По информации местного издания Tuttosport, игрок не поможет «фиалкам» и в поединке с «Кальяри» в ближайшее выходные. Процесс реабилитации форварда затянулся, а тренерский штаб не видит смысла в форсировании возвращения Кокорина на поле.

Более того, 30-летний футболист не является ключевой фигурой в построениях «Фиорентины» - на его счету всего лишь три встречи в текущем сезоне, в которых он не сумел отличиться результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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