Кокорин не успеет восстановиться к матчу с «Кальяри»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин до сих пор испытывает проблемы со здоровьем. Ранее россиянин пропустил последний выездной матч команды в итальянском чемпионате из-за мышечного переутомления.

По информации местного издания Tuttosport, игрок не поможет «фиалкам» и в поединке с «Кальяри» в ближайшее выходные. Процесс реабилитации форварда затянулся, а тренерский штаб не видит смысла в форсировании возвращения Кокорина на поле.

Более того, 30-летний футболист не является ключевой фигурой в построениях «Фиорентины» - на его счету всего лишь три встречи в текущем сезоне, в которых он не сумел отличиться результативными действиями.