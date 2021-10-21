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Чемпионат Италии. Серия А

​Кьеллини: «Лучше бы Роналду ушёл раньше»

21 Октября 2021 • 16:29 Комментировать (1)

Ветеран «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался по поводу летнего ухода из команды Криштиану Роналду.

«Роналду ушёл 28 августа. Для нас было бы лучше, если бы он ушёл раньше. Уход Криштиану немного шокировал нас, и мы поплатились за это потерей каких-то очков. Если бы Роналду ушёл раньше, у нас было бы время, чтобы лучше к этому подготовиться», - слова Кьеллини на своих страницах приводит Goal.com.

Напомним, что Криштиану Роналду провёл в «Ювентусе» три сезона. В конце минувшего лета звёздный португальский нападающий вернулся в «Манчестер Юнайтед». Он подписал контракт по схеме «2+1».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Джорджо Кьеллини
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Комментарии (1)
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Alex1972
21 Октября 2021 в 16:46
Написал бы, что хорошо, что вообще свалил.... Старуха потиху стала возрождаться.... Хе...
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