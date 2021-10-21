​Кьеллини: «Лучше бы Роналду ушёл раньше»

Ветеран «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался по поводу летнего ухода из команды Криштиану Роналду.

«Роналду ушёл 28 августа. Для нас было бы лучше, если бы он ушёл раньше. Уход Криштиану немного шокировал нас, и мы поплатились за это потерей каких-то очков. Если бы Роналду ушёл раньше, у нас было бы время, чтобы лучше к этому подготовиться», - слова Кьеллини на своих страницах приводит Goal.com.

Напомним, что Криштиану Роналду провёл в «Ювентусе» три сезона. В конце минувшего лета звёздный португальский нападающий вернулся в «Манчестер Юнайтед». Он подписал контракт по схеме «2+1».