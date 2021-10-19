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Чемпионат Италии. Серия А

Спортивный директор «Фиорентины» прокомментировал травму Кокорина

19 Октября 2021 • 20:49 Комментировать

Спортивный директор «Фиорентины» Джованни Галли отреагировал на травму форварда Александра Кокорина. Ранее россиянин пропустил поединок Серии А с «Венецией».

«У нас не было времени оценить Кокорина, чтобы говорить о нём как о возможной альтернативе Влаховича. Он сразу же получил травму. Может быть, он подумал: «Неужели они действительно заставят меня сыграть? Влахович во всех матчах прикладывал максимум усилий, мне говорят, что на каждой тренировке он делает то же самое», — цитирует Галли Fiorentina News.

Скорее всего, Кокорин не успеет залечить мышечную травму к 24 октября, когда «Фиорентина» в рамках чемпионата Италии сыграет с «Кальяри».

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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