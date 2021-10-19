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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала согласовал 5-летний контракт с «Ювентусом»

19 Октября 2021 • 12:38 Комментировать (2)

Аргентинский вингер Пауло Дибала близок к подписанию нового трудового соглашения с туринским «Ювентусом», рапортует посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

Новый контракт между сторонами будет рассчитан до середины 2026 года. Заработная плата аргентинца составит 8,5 миллиона евро за сезон. Кроме того, 27-летнего футболиста ждут бонусы в размере 1,5 миллиона.

Напомним, что действующее соглашение между сторонами рассчитано до середины 2022 года.

В текущем сезоне чемпионата Италии Дибала поучаствовал в шести поединках, отметившись тремя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Overkill666
19 Октября 2021 в 13:04
я уж подумал подписал :D ан-нет, Санта-Барбара продолжается
AlessandroDP
19 Октября 2021 в 12:46
Ой ли?)) В 100500-й раз уже согласовал))
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