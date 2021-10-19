Дибала согласовал 5-летний контракт с «Ювентусом»

Аргентинский вингер Пауло Дибала близок к подписанию нового трудового соглашения с туринским «Ювентусом», рапортует посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

Новый контракт между сторонами будет рассчитан до середины 2026 года. Заработная плата аргентинца составит 8,5 миллиона евро за сезон. Кроме того, 27-летнего футболиста ждут бонусы в размере 1,5 миллиона.

Напомним, что действующее соглашение между сторонами рассчитано до середины 2022 года.

В текущем сезоне чемпионата Италии Дибала поучаствовал в шести поединках, отметившись тремя забитыми мячами.