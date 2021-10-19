Глава федерации футбола Италии: «Ювентус» ошибся, подписав Роналду

Глава федерации футбола Италии Габриэле Гравина считает ошибочным трансфер португальского форварда Криштиану Роналду в туринский «Ювентус».

«Я не считаю этот шаг «Ювентуса» правильным. Безусловно, для Серии А трансфер Криштиану Роналду был отличной сделкой, однако это вряд ли применимо к туринскому клубу», - передает слова руководителя Calciomercato.

Португальский бомбардир защищал цвета «Ювентуса» с 2018 по 2021 год. Вместе со «старой синьорой» КриРо дважды становился чемпионом Серии А, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В минувшее трансферное окно Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», подписав контракт на два года.