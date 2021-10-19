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Чемпионат Италии. Серия А

Глава федерации футбола Италии: «Ювентус» ошибся, подписав Роналду

19 Октября 2021 • 10:51 Комментировать (7)

Глава федерации футбола Италии Габриэле Гравина считает ошибочным трансфер португальского форварда Криштиану Роналду в туринский «Ювентус».

«Я не считаю этот шаг «Ювентуса» правильным. Безусловно, для Серии А трансфер Криштиану Роналду был отличной сделкой, однако это вряд ли применимо к туринскому клубу», - передает слова руководителя Calciomercato.

Португальский бомбардир защищал цвета «Ювентуса» с 2018 по 2021 год. Вместе со «старой синьорой» КриРо дважды становился чемпионом Серии А, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В минувшее трансферное окно Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», подписав контракт на два года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Габриэле Гравина
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
19 Октября 2021 в 11:50
Само собой что ошиблись, я как только Реал его сплавил сразу писал что это закат его карьеры ,все сливки от трансфера КР собрал Перес ,не Реал , а именно хорек и Ла лига на искусственном противостоянии Месси -криш , подоили лохов будь здоров , Юве провалился финансово в большей части от того что думал криш приведет за собой армию болельщиков , так пищали что удвоилось подписчиков у клуба ,блин вроде взрослые люди ,подписчики это перхоть , нищета и голытьба )) они бабок не приносят ,плюс пандемия.. Ну и ещё я думаю он это сказал будучи злым на Криша за то что тот свинтил и не дал Юве времени качественно произвести замену на его место Мойзе это конечно же мощный чел )) но это топ нападающий. Ну и Криш в полной мере показал что для него значит ЛЮБОЙ клуб. Молодец,не разачаровывает.
ингерман
19 Октября 2021 в 12:20
ай зато ты привязан к качигарке и предан ей всеми сваими членами паскоку ты нафег нихде и никаму не нуж0н.. а криш - гражданин мира.. где он играет там завсегда повышенный антирес и внимание.. )))
Nebarsabarsenet
19 Октября 2021 в 11:35
Ювентус ошибся во всём, точнее его руководство взяло неверный курс развития и уж точно ошибся сам Роналду. Но тогда никто ещё этого не знал.
Ale10JUFC
19 Октября 2021 в 11:27
Задним числом я столько гениальных идей и решений могу найти. Сейчас много умников который говорят ,что ошибся Ювентус когда подписал Роналду ,ошибся Реал когда подписал Бейла, ошиблась Барселона с Коутиньо. Постфактум рассуждать об этом очень легко но вот насколько умно?
Juve96
19 Октября 2021 в 10:59
трансфер 100 зарплата больше 100 я думаю 200 лямов можно было потратить с умом
Overkill666
19 Октября 2021 в 10:57
если бы не пандемия, возможно все было бы иначе.
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