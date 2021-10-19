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Чемпионат Италии. Серия А

Кассано: «Роналду не лучший футболист мира, он даже не входит в топ-5»

19 Октября 2021 • 08:20 Комментировать (2)

Экс-форвард «Ромы» и мадридского «Реала» Антонио Кассано огласил свой топ лучших футболистов мира за всю историю.

«Мой топ-5 выглядит таким образом: Месси, Пеле, Марадона, Кройф, Роналдо. Криштиану Роналду? Бросьте, ему даже нет места в пятерке лучших. Ранее названные мной игроки – это феномены иного уровня. Если бы пришлось включить еще кого-то в список, я бы назвал ван Бастена», - поведал Кассано на Bobo TV в твиче.

Стоит напомнить, что Роналду пять раз выигрывал престижную индивидуальную награду – «Золотой мяч». В составе сборной Португалии Криштиану становился чемпионом Европы и победителем Лиги наций.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Антонио Кассано
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
19 Октября 2021 в 08:57
Господи, этого лузера опять понесло!
ARTUR
19 Октября 2021 в 08:40
Ну Касано конечно с Ван Бастеном загнул конечно )) они одного поля ягоды с Криштиану, Ван Бастен только понтовался меньше, и не делал из своих достижений что то сверх естественного ,очень честный и правдивый человек, как то слушал его интервью в Италии на телевидении, где он честно ответил что 80% его голов забиты на удачу . В списке Касано нет Роналдиньо.
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