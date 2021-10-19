Кассано: «Роналду не лучший футболист мира, он даже не входит в топ-5»

Экс-форвард «Ромы» и мадридского «Реала» Антонио Кассано огласил свой топ лучших футболистов мира за всю историю.

«Мой топ-5 выглядит таким образом: Месси, Пеле, Марадона, Кройф, Роналдо. Криштиану Роналду? Бросьте, ему даже нет места в пятерке лучших. Ранее названные мной игроки – это феномены иного уровня. Если бы пришлось включить еще кого-то в список, я бы назвал ван Бастена», - поведал Кассано на Bobo TV в твиче.

Стоит напомнить, что Роналду пять раз выигрывал престижную индивидуальную награду – «Золотой мяч». В составе сборной Португалии Криштиану становился чемпионом Европы и победителем Лиги наций.