«Ювентус» сформировал шорт-лист из четырёх игроков

Руководство туринского «Ювентуса» собирается усилить среднюю линию в зимнее трансферное окно. Как информируют журналисты Tuttosport, в сфере интересов «старой синьоры» находятся сразу четверо футболистов.
В трансферном шорт-листе «бьянконери» фигурируют следующие футболисты: Орельен Чуамени («Монако»), Денис Закария («Боруссия» Мёнхенгладбах), Аксель Витсель («Боруссия» Дортмунд) и Райан Гравенберх («Аякс»).
Ранее сообщалось, что туринцы планируют расстаться с французом Адриеном Рабио.
После восьми туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 14 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице.