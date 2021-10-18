«Интер» и «Милан» поборются за нападающего сборной Италии

Нападающий национальной сборной Италии Андреа Белотти, выступающий на клубном уровне за «Торино», близок к смене команды. Игрок уже сообщил руководству «быков», что не планирует продлевать трудовой договор. Об этом информирует Tuttomercatoweb.

Главными претендентами на бомбардира считаются «Милан» и «Интер». Оба гранда планируют подписать Белотти на правах свободного агента по завершении нынешнего сезона.

27-летний голеадор выступает за туринский коллектив с августа 2015 года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Андреа провел три встречи и отметился одним забитым мячом.