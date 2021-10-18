«Наполи» начал переговоры с Инсинье по новому контракту

Руководство «Наполи» вступило в переговоры с форвардом команды Лоренцо Инсинье относительно пролонгации трудового соглашения. Об этом в интервью DAZN сообщил Криштиану Джунтоли, который занимает пост спортивного директора неаполитанского коллектива.

Напомним, что действующий контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до лета следующего года. Ранее сообщалось об интересе к Инсинье со стороны каталонской «Барселоны» и лондонского «Арсенала».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Лоренцо провел восемь поединков, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.