«Ювентус» выкупит Морату, если сорвётся трансфер Влаховича

Сербский форвард «Фиорентины» Душан Влахович является главной целью туринского «Ювентуса» на зимнее трансферное окно, об этом рапортуют журналисты Tuttosport.

«Старая синьора» приложит максимум усилий для осуществления этого перехода в январе. На случай, если Душан примет решение перейти в другой клуб, у туринцев есть альтернативный вариант. «Ювентус» выкупит у «Атлетико» испанца Альваро Морату, играющего сейчас в Турине на правах аренды. Опция выкупа составляет 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Альваро принял участие в семи поединках, отметившись двумя забитыми мячами.