Райола нашёл новый клуб для Романьоли

Футбольный агент Мино Райола начал работу по трансферу защитника «Милана» Алессио Романьоли, у которого истекает трудовое соглашение с «россонери» следующим летом.

По сообщениям Calciomercato, представитель игрока вступил в переговоры с туринским «Ювентусом», ранее заявившим об интересе к защитнику. Райола считает «старую синьору» оптимальным вариантом продолжения карьеры для своего клиента.

В составе «бьянконери» 26-летний Романьоли может заменить ветерана Джорджо Кьеллини или голландца Маттайса де Лихта, которого сватают в другой клуб.

В составе миланского коллектива Алессио выступает с августа 2015 года.