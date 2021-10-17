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Чемпионат Италии. Серия А

В Серии А случилась очередная тренерская отставка в сезоне официально

17 Октября 2021 • 19:57 Комментировать (1)
Салернитана
...
Эмполи
23.10 16:00

Проиграв «Специи» в восьмом туре Серии А, новичок элитного дивизиона «Салернитана» расположилась на последнем месте в турнирной таблице с четырьмя набранными очками.

Как итог, руководство клуба приняло решение уволить с должности главного тренера Фабрицио Кастори. Об этом было объявлено на официальном сайте «Салернитаны».

Согласно информации, предоставленной местной прессой, преемником специалиста станет Стефано Колантуоно, который в 2017 году уже возглавлял команду. К слову, с того момента он не был нигде трудоустроен.

Что касается Кастори, то он провел в «Салернитане» лишь один полноценный сезон, добыв прошедшей весной путевку в Серию А.

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Евро-Футбол.Ру,
Салернитана Фабрицио Кастори
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Комментарии (1)
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BESTJuventus10
17 Октября 2021 в 20:11
не первая. Ди Франческо же уволили из Вероны.
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