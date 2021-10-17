Пресс-служба «Наполи» опубликовала в социальных сетях видео. Клуб представил специальную форму к Хэллоуину. На чёрной футболке бросается в глаза изображение паутины.

Техническим спонсором «Наполи» является известная итальянская компания Armani.

Хэллоуин будет отмечаться в последний день октября. Этот праздник особенно популярен в западных странах. На Хэллоуин, как известно, принято наряжаться в костюмы монстров и другой нечисти.

Судя по всему, «Наполи» проведёт в специальной форме гостевой матч против «Салернитаны», который пройдёт как раз 31 октября.