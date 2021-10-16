«Ювентус» нашёл замену де Лихту в «Милане»

Туринский «Ювентус» нашел усиление в «Милане». Согласно информации Calciomercato, «старая синьора» обратила внимание на защитника «россонери» Алессио Романьоли. Туринский клуб намерен бесплатно подписать игрока следующим летом, когда у него истечет трудовое соглашение.

Романьоли может заменить в составе «Ювентуса» голландца Маттайса де Лихта, которого хотят подписать топ-клубы английской Премьер-лиги.

Алессио защищает цвета «Милана» на протяжении шести сезонов. В нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата 26-летний футболист принял участие в пяти поединках.