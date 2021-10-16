Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 165 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» и «Реал» поспорят за игрока «Милана»

16 Октября 2021 • 10:34 Комментировать (1)

Ивуарийский хавбек Франк Кесси, который планирует покинуть «Милан» из-за истекающего контракта, может переехать в испанский чемпионат. Об этом рапортуют журналисты Calciomercato.

По сведениям источника, в борьбе за 24-летнего полузащитника сойдутся гранды Ла Лиги – каталонская «Барселона» и мадридский «Реал». Испанские клубы готов включиться в спор за игрока с «Интером», «ПСЖ» и «Ливерпулем».

Африканец защищает цвета миланского коллектива с лета 2019 года. По оценке экспертов портала Transfermarkt, его стоимость составляет 55 миллионов евро.

В этом сезоне Серии А Франк провел пять матчей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Барселона Франк Кесси
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
NOBODY
16 Октября 2021 в 13:34
у него получается в Милане? ну пусть там и играет! старается вывести клуб на должный Милану уровень!!!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.10  16:00 Специя ... Салернитана 2.09 3.55 3.6
16.10  19:00 Лацио ... Интер Милан 3.35 3.75 2.1
16.10  21:45 Милан ... Верона 1.49 4.7 6.4
17.10  13:30 Кальяри ... Сампдория 2.75 3.65 2.5
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Октября
12:51 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» был единственным клубом, который летом приглашал к себе Белотти слухи
11:42 · Италия. Серия А
Милинкович-Савич – о матче с «Интером»: «Будет непривычно противостоять бывшему тренеру»
11:18 · Италия. Серия А
Агент Влаховича признался, что у игрока была достигнута договоренность с топ-клубом
10:34 · Италия. Серия А
«Барселона» и «Реал» поспорят за игрока «Милана» 1
10:33 · Италия. Серия А
Станкович рассказал, кого считает фаворитом текущего розыгрыша Серии А
09:41 · Англия. Премьер-лига
«Челси» вошёл в список претендентов на Брозовича слухи
09:29 · Италия. Серия А
«Фиорентина», за которую играет Кокорин, нашла нового форварда
09:05 · Италия. Серия А
Моуринью хочет подписать полузащитника «Барселоны»
15 Октября
22:43 · Италия. Серия А
Салемакерс подписал новый контракт с «Миланом» официально
22:18 · Англия. Премьер-лига
Жиру рассказал, в чём разница между «Арсеналом» и «Челси»
21:59 · Италия. Серия А
У Спаллетти угнали машину
21:16 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев рассказал, в академию какого клуба отдал сына
20:45 · Италия. Серия А
«Милан» лишился ведущего полузащитника из-за коронавируса
20:40 · Италия. Серия А
Недвед признал, что финансовый фэйр-плей не работает 1
18:16 · Италия. Серия А
​У Пиоли спросили, сыграет ли Ибрагимович в субботу
Все новости
Рекомендуем