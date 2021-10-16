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Чемпионат Италии. Серия А

Станкович рассказал, кого считает фаворитом текущего розыгрыша Серии А

16 Октября 2021 • 10:33 Комментировать

Экс-футболист «Интера» Деян Станкович поделился своими мыслями касательно распределения сил в текущем розыгрыше Серии А. Серб считает, что его бывшей команде будет трудно защитить титул чемпиона итальянского первенства.

«Интеру» будет сложно противостоять «Милану», «Ювентусу» и «Наполи». Последние вовсе выглядят очень грозно под руководством Лучиано Спаллетти, они способны удивить. «Лацио» и «Рома» тоже симпатичные коллективы», - приводит слова Станковича сетевое издание Football Italia.

Впрочем, эксперт подметил, что труднее всего в новом сезоне придется Жозе Моуринью. По словам серба, это связано с отсутствием качественных подписаний римлянами на трансферном рынке.

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Евро-Футбол.Ру,
Серия А Деян Станкович
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