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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчуку нужно срочно уходить из «Аталанты». В Бергамо у него нет будущего

16 Октября 2021 • 10:19 Комментировать (8)

Переезд Алексея Миранчука в Бергамо российские болельщики восприняли с энтузиазмом. От главного креативщика страны ждали прорыва в Серии А, но начался уже его второй итальянский сезон, а ожидаемого взрыва так и не случилось. Сетевое издание «Евро-футбол.Ру» рассказывает, почему ради сохранения карьеры Миранчуку нужно сменить клуб.

В пяти неполных матчах за «Аталанту» Алексей сделал один ассист. Это единственное, чем российский футболист может похвастаться в этом сезоне. В прошлом сезоне болельщики смирились с тем, что Алексей входил в игру со скамейки, к тому же делал это весьма полезно – не редко забивал вторым или третьим касанием. Казалось бы, всё идёт по плану – проходит адаптация. Но во втором сезоне Гасперини не стал доверять Алексею больше. Как бы болезненно это ни звучало, но стало только хуже. Во вторых таймах с «Болоньей» и «Торино» российский игрок не показал ничего, как и в матчах с «Фиорентиной» и «Салернитаной», появляясь в старте.

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Когда главного тренера бергамасков справшивают о Миранчуке, он говорит, что у него в команде 25 человек и нет возможности выпустить всех. Иногда риторика наставника меняется – Гасперини говорит, что у него нет никаких претензий к футболисту, и он его считает положительным и работоспособным парнем, а не играет Алексей только из тактических соображений. Это говорит о том, что Гасперини так и не понял, на какой позиции эффективней использовать россиянина. Тренер перепробовал кучу вариантов, но Миранчук не вписывается в модель игры.

Под конец летнего трансферного окна Миранчук мог оказаться в «Милане». Дело в том, что «россонери» пытались договориться по трансферу Ромена Фавра из «Бреста», тогда как Алексея считали альтернативным вариантом. В Бергамо даже был отправлен запрос, о котором узнал и сам футболист. Речь шла об аренде, и Миранчук был не против такого сценария. Бергамаски в итоге выступили против – у них не оказалось времени, чтобы найти замену. Проигрышных сторон оказалось сразу три: «Милан» оказался ни с чем, так как трансфер Фавра тоже сорвался, «Аталанта» не получает дивидендов от игры Миранчука, а сам футболист сидит без игровой практики.

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Год назад «Аталанта» казалась идеальным вариантом продолжения карьеры. Бергамаски превратились в одну из самых ярких команд Европы, поэтому желание Алексея рискнуть заслуживало уважения. Казалось, что Миранчук сможет многому научиться под руководством такого тактического гения, как Гасперини. Но есть ли смысл и дальше тратить время? Гасперини чётко дал понять, что множественных шансов не будет. Нужно показывать максимум, иначе так и будешь сидеть на скамейке.

Несмотря на проблемы с игровой практикой, у Миранчука всё ещё прекрасная репутация в Европе. Если в Бергамо не станут вставлять палки в колёса, тогда спрос на Алексея точно будет. Уже в зимнее трансферное окно нужно сменить обстановку и перезапустить карьеру. Если терпеть и ждать своего шанса, есть вероятность полностью потерять свою привлекательность для других клубов из топ-лиг. Когда журналисты замечают Миранчука с командой, то видят его каким-то отчуждённым и одиноким. Алексей так и не стал своим в Бергамо.

Владислав АВРАМЕНКО

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
16 Октября 2021 в 12:27
Жалко парня,стал затухать, и на этом фоне сразу теряет в физухе, ему нужен может менее статусный клуб ,но с амбициями , а то сейчас пойдет скитаться по арендам. Ему бы в Лидс здорово было попасть.
KLINSMANN
16 Октября 2021 в 11:11
В Челси надо
Антиукр
16 Октября 2021 в 11:15
))) Тогда точно он с лавки не вылезет в лучшем случаи ,а в худшем отправят во вторую команду Челси <...>
Антиукр
16 Октября 2021 в 10:50
Давно пора петлять .Уже можно подвести итог ,ну не ШМОГЛА Я ) . Не подкован он под Серию А ,надо искать клуб по проще ,но в эвропе ,будем честны ,не достиг он ещё уровня таких команд как Аталанта ,а тем более грандов .
Redwhite1959
16 Октября 2021 в 10:38
"Беда" в том, что Миранчук играет на одной позиции с Иличичем. Когда Йосип в форме, Лёша проигрывает ему в мастерстве однозначно!(( Но Иличичу 33 года, у него периодически наступают приступы депрессии, из-за чего он пропускает игры, а потому Гасперини действительно на Миранчука рассчитывает. Никуда уходить из "Аталанты" не надо - нужно упорно работать и ждать своего часа! "Аталанта" сейчас одна из лучших команд Европы, Миранчук в ней уже более-менее адаптировался. А в новой команде нужно начинать всё с нового листа! Короче - от добра добро не ищут! Идти в более слабую команду для получения игрового времени - неправильно! Только в конкуренции с сильным футболистом Миранчук будет повышать своё мастерство! В "Баварии" - например - такие ситуации сплошь и рядом!
Антиукр
16 Октября 2021 в 10:55
И что, если они играют на одной позиции ? Сколько уже было матчей когда и тот и другой сидели в запасе ,а играли совсем другие ,так что это не аргумент с одной позицией . Тут скорее всего дело в физике ,ну не тянет он физически ,не понимает в какой момент прессинговать ,куда в какую зону открываться .Футбол Гасперини сложен для него ,нет смысла оставаться.
Evgen 86
16 Октября 2021 в 12:13
Я не соглашусь. Ждать можно долго а карьера футболиста короткая. Мы не знаем внутренних взаимоотношений в команде может быть Алексей чувствует что не сильно то и нужен команде. В команду которая борется за еврокубки можно смело переходить если будет интерес зимой. Хотя бы в аренду. Ждать у моря погоды или когда у Иличича основательно обуяет хандра тоже не вариант
Don sangre
16 Октября 2021 в 10:34
Кубыть твою в облепиховую дык ясен пень....бежати Лексяю надоть.... Токмо кудыть? В родимую РПЛ- совсем завязнет туто как мерс распутицу на селе...
Может в Бельгию али Австрию податься..,. Конеш они чином пожиже будя но зато може заиграет хотя...
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