Миранчуку нужно срочно уходить из «Аталанты». В Бергамо у него нет будущего

Переезд Алексея Миранчука в Бергамо российские болельщики восприняли с энтузиазмом. От главного креативщика страны ждали прорыва в Серии А, но начался уже его второй итальянский сезон, а ожидаемого взрыва так и не случилось. Сетевое издание «Евро-футбол.Ру» рассказывает, почему ради сохранения карьеры Миранчуку нужно сменить клуб.

В пяти неполных матчах за «Аталанту» Алексей сделал один ассист. Это единственное, чем российский футболист может похвастаться в этом сезоне. В прошлом сезоне болельщики смирились с тем, что Алексей входил в игру со скамейки, к тому же делал это весьма полезно – не редко забивал вторым или третьим касанием. Казалось бы, всё идёт по плану – проходит адаптация. Но во втором сезоне Гасперини не стал доверять Алексею больше. Как бы болезненно это ни звучало, но стало только хуже. Во вторых таймах с «Болоньей» и «Торино» российский игрок не показал ничего, как и в матчах с «Фиорентиной» и «Салернитаной», появляясь в старте.

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Когда главного тренера бергамасков справшивают о Миранчуке, он говорит, что у него в команде 25 человек и нет возможности выпустить всех. Иногда риторика наставника меняется – Гасперини говорит, что у него нет никаких претензий к футболисту, и он его считает положительным и работоспособным парнем, а не играет Алексей только из тактических соображений. Это говорит о том, что Гасперини так и не понял, на какой позиции эффективней использовать россиянина. Тренер перепробовал кучу вариантов, но Миранчук не вписывается в модель игры.

Под конец летнего трансферного окна Миранчук мог оказаться в «Милане». Дело в том, что «россонери» пытались договориться по трансферу Ромена Фавра из «Бреста», тогда как Алексея считали альтернативным вариантом. В Бергамо даже был отправлен запрос, о котором узнал и сам футболист. Речь шла об аренде, и Миранчук был не против такого сценария. Бергамаски в итоге выступили против – у них не оказалось времени, чтобы найти замену. Проигрышных сторон оказалось сразу три: «Милан» оказался ни с чем, так как трансфер Фавра тоже сорвался, «Аталанта» не получает дивидендов от игры Миранчука, а сам футболист сидит без игровой практики.

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Год назад «Аталанта» казалась идеальным вариантом продолжения карьеры. Бергамаски превратились в одну из самых ярких команд Европы, поэтому желание Алексея рискнуть заслуживало уважения. Казалось, что Миранчук сможет многому научиться под руководством такого тактического гения, как Гасперини. Но есть ли смысл и дальше тратить время? Гасперини чётко дал понять, что множественных шансов не будет. Нужно показывать максимум, иначе так и будешь сидеть на скамейке.

Несмотря на проблемы с игровой практикой, у Миранчука всё ещё прекрасная репутация в Европе. Если в Бергамо не станут вставлять палки в колёса, тогда спрос на Алексея точно будет. Уже в зимнее трансферное окно нужно сменить обстановку и перезапустить карьеру. Если терпеть и ждать своего шанса, есть вероятность полностью потерять свою привлекательность для других клубов из топ-лиг. Когда журналисты замечают Миранчука с командой, то видят его каким-то отчуждённым и одиноким. Алексей так и не стал своим в Бергамо.

Владислав АВРАМЕНКО