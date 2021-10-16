«Фиорентина», за которую играет Кокорин, нашла нового форварда

Лидер «Торино» Андреа Белотти близок к смене клубной прописки. По сообщениям журналистов Calciomercato, в подписании 27-летнего нападающего заинтересована «Фиорентина», за которую играет российский форвард Александр Кокорин.

В составе флорентийского коллектива Белотти может заменить серба Душана Влаховича, которого сватают во многие европейские топ-клубы.

Трудовое соглашение Андреа с «быками» рассчитано до лета следующего года. «Фиалки» попытаются купить игрока в январе по сниженной цене.

В нынешнем сезоне Серии А нападающий принял участие в двух матчах, отметившись одним голом.