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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина», за которую играет Кокорин, нашла нового форварда

16 Октября 2021 • 09:29 Комментировать

Лидер «Торино» Андреа Белотти близок к смене клубной прописки. По сообщениям журналистов Calciomercato, в подписании 27-летнего нападающего заинтересована «Фиорентина», за которую играет российский форвард Александр Кокорин.

В составе флорентийского коллектива Белотти может заменить серба Душана Влаховича, которого сватают во многие европейские топ-клубы.

Трудовое соглашение Андреа с «быками» рассчитано до лета следующего года. «Фиалки» попытаются купить игрока в январе по сниженной цене.

В нынешнем сезоне Серии А нападающий принял участие в двух матчах, отметившись одним голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Андреа Белотти
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