Моуринью хочет подписать полузащитника «Барселоны»

Хавбек каталонской «Барселоны» Рики Пуч может продолжить свою карьеру в итальянском чемпионате. По сообщениям журналистов Sport.es, интерес к 22-летнему исполнителю проявляет «Рома».

Наставник римского коллектива Жозе Моуринью считает, что полузащитник сможет усилить среднюю линию «волков». При этом сам Пуч не горит желанием переходить в другой клуб. Однако из-за появления в составе «сине-гранатовых» талантливого Гави мнение Руки может поменяться.

Трудовое соглашение Пуча с каталонцами рассчитано до середины 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро. В этом сезоне он поучаствовал в четырех поединках.