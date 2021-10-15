Испанский гранд нацелился на Кьезу

Вингер сборной Италии и туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза может переехать в испанскую Ла Лигу, где заинтересованность в его услугах проявляет мадридский «Реал».

По сообщениям The Hardtackle, наставник «королевского» клуба Карло Анчелотти является главным инициатором этого трансфера. Мадридцы рассматривают вариант аренды 23-летнего футболиста.

Ранее СМИ сообщали, что пригласить Федерико хочет «Манчестер Юнайтед».

Прошлым летом Кьеза стал чемпионом Европы в составе сборной Италии. В нынешнем розыгрыше Серии А вингер провел шесть поединков, забил гол и сделал результативную передачу.