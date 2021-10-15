«Интер» намерен продлить контракты с тремя игроками

Боссы миланского «Интера» собираются подписать новые соглашения с тремя футболистами. По сообщениям инсайдера Николо Скиры, чемпион Италии предложит контракты Милану Шкриньяру, Марсело Брозовичу и Николо Барелле.

«Нерадзурри» предлагают Барелле пятилетний договор, а с Брозовичем новая сделка может быть рассчитана до 2025 года. Переговоры со Шкриньяром стартуют в ближайшее время.

Стоит отметить, что все трое являются важными игроками основного состава «Интера».

После семи туров чемпионата Италии миланский коллектив набрал 17 очков и располагается на третьей строчке в таблице.