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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» намерен продлить контракты с тремя игроками

15 Октября 2021 • 08:48 Комментировать

Боссы миланского «Интера» собираются подписать новые соглашения с тремя футболистами. По сообщениям инсайдера Николо Скиры, чемпион Италии предложит контракты Милану Шкриньяру, Марсело Брозовичу и Николо Барелле.

«Нерадзурри» предлагают Барелле пятилетний договор, а с Брозовичем новая сделка может быть рассчитана до 2025 года. Переговоры со Шкриньяром стартуют в ближайшее время.

Стоит отметить, что все трое являются важными игроками основного состава «Интера».

После семи туров чемпионата Италии миланский коллектив набрал 17 очков и располагается на третьей строчке в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марсело Брозович Милан Шкриньяр Николо Барелла
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