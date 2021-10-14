Испанский топ-клуб заинтересовался Бареллой

Полузащитник сборной Италии и миланского «Интера» Николо Барелла может сменить Серию А на испанскую Ла Лигу. По сообщениям Todofichajes, хавбек попал в сферу интересов руководства мадридского «Атлетико».

Контракт Бареллы с «нерадзурри» рассчитан до середины 2024 года. Стороны ведут переговоры о пролонгации сотрудничества, однако не могут согласовать финансовую составляющую сделки. Николо хочет получать шесть миллионов евро в год, в то время как «Интер» готов предложить ему четыре миллиона.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии полузащитник провел семь матчей, забил один мяч и сделал пять результативных передач.