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Чемпионат Италии. Серия А

Нападающий «Ромы» Абрахам получил травму и опоздал на рейс в Рим

13 Октября 2021 • 23:31 Комментировать

Форвард «Ромы» и сборной Англии Тэмми Абрахам с опозданием прибыл в расположение итальянского клуба, информирует Football Italia.

У игрока подозрение на растяжение лодыжки.

В поединке квалификации ЧМ-2022 с Венгрией (1:1) Абрахам вышел на замену, но отыграл лишь 17 минут. Он покинул поле, хромая.

13 октября днём ​​Тэмми собирался вернуться в Рим, однако не попал на запланированный рейс.

У футболиста есть подозрение на растяжение правой лодыжки. Точный диагноз пока неизвестен.

В текущем розыгрыше Серии A Абрахам в семи поединках забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Тэмми Абрахам
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