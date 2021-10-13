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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший директор «Милана» должен вернуть клубу 1,5 млн евро

13 Октября 2021 • 22:15 Комментировать

Экс-директор «Милана» Звонимир Бобан должен вернуть миланской команде 1,5 млн евро по решению суда, информирует Football Italia.

Апелляционный суд Милана обязал бывшего спортивного директора клуба вернуть 1,5 миллиона, которые ранее были выплачены ему в качестве компенсации.

В декабре 2020 года стало известно, что «Милан» по решению суда должен выплатить Бобану 5,37 млн евро. Хорвата уволили из «Милана» в марте 2020 года. В одном из интервью он позволил себе критику в адрес генерального директора клуба Ивана Газидиса.

Бобан решил оспорить увольнение, обратившись в суд, который встал на его сторону. Но Апелляционный суд отклонил ходатайство Бобана.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Звонимир Бобан
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