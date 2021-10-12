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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» может подписать 38-летнего Миранте

12 Октября 2021 • 22:45 Комментировать

Руководство «Милана» контактировало с 38-летним голкипером Антонио Миранте, информирует Football Italia.

Игрок стал свободным агентом после того, как истекло его соглашение «Ромой». Антонио вёл переговоры со «Специей».

Вратар «Милана» Мик Меньян попал в лазарет и не поможет команде в ближайшие две недели. Французский футболист испытывает боль в левом запястье.

Меньян перешёл в «Милан» этим летом — предыдущим клубом голкипера был «Лилль». В девяти матчах Мик трижды смог отстоять на ноль.

Летом «Милан» покинул основной вратарь Джанлуиджи Доннарумма.

Алексей Ласнов
12 октября 2021, 21:44 МСК


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Руководство «Милана» контактировало с 38-летним голкипером Антонио Миранте, сообщает Football Italia со ссылкой на источники.

Миранте является свободным агентом после того, как его контракт с «Ромой» истёк в июне. Антонио вёл переговоры со «Специей».

Голкипер «Милана» Мик Меньян не сможет помочь своей команде в ближайшие две недели. Французский футболист испытывает боль в левом запястье и будет вынужден перенести операцию. Меньян перебрался в «Милан» этим летом — предыдущей командой вратаря был «Лилль». В девяти поединках за итальянский клуб Мик трижды сумел отстоять на ноль.

Летом «Милан» покинул основной голкипер команды Джанлуиджи Доннарумма. У футболиста истёк контракт с миланцами, и он перешёл в «ПСЖ».

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/news-4480991-milan-kontaktiroval-s-38-letnim-mirante-posle-travmy-menyana.html?utm_source=copypaste

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