«Милан» может подписать 38-летнего Миранте

Руководство «Милана» контактировало с 38-летним голкипером Антонио Миранте, информирует Football Italia.

Игрок стал свободным агентом после того, как истекло его соглашение «Ромой». Антонио вёл переговоры со «Специей».

Вратар «Милана» Мик Меньян попал в лазарет и не поможет команде в ближайшие две недели. Французский футболист испытывает боль в левом запястье.

Меньян перешёл в «Милан» этим летом — предыдущим клубом голкипера был «Лилль». В девяти матчах Мик трижды смог отстоять на ноль.

Летом «Милан» покинул основной вратарь Джанлуиджи Доннарумма.

Алексей Ласнов 12 октября 2021, 21:44 МСК ПОДЕЛИТЬСЯ КОММЕНТАРИИ 2 Руководство «Милана» контактировало с 38-летним голкипером Антонио Миранте, сообщает Football Italia со ссылкой на источники. Миранте является свободным агентом после того, как его контракт с «Ромой» истёк в июне. Антонио вёл переговоры со «Специей». Голкипер «Милана» Мик Меньян не сможет помочь своей команде в ближайшие две недели. Французский футболист испытывает боль в левом запястье и будет вынужден перенести операцию. Меньян перебрался в «Милан» этим летом — предыдущей командой вратаря был «Лилль». В девяти поединках за итальянский клуб Мик трижды сумел отстоять на ноль. Летом «Милан» покинул основной голкипер команды Джанлуиджи Доннарумма. У футболиста истёк контракт с миланцами, и он перешёл в «ПСЖ». Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4480991-milan-kontaktiroval-s-38-letnim-mirante-posle-travmy-menyana.html?utm_source=copypaste