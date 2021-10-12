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Чемпионат Италии. Серия А

Основной голкипер ​«Милана» получил травму

12 Октября 2021 • 21:51 Комментировать

Вратарь «Милана» Мик Меньян попал в лазарет на две недели, информирует La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, француз испытывает боль в левом запястье. Игроку требуется хирургическое вмешательство.

Меньян подписал контракт с «Милан» этим летом. До этого он выступал за «Лилль». В девяти матчах за итальянский клуб Мик трижды сумел отстоять на ноль.

Напомним, ранее основным вратарём «Милана» был Джанлуиджи Доннарумма, который теперь защищает цвета «ПСЖ». Надо отметить, что именно Доннарумму был призван заменить Меньян этим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан
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